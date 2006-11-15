Суркис - Колесникову: Боря, ты не прав

Федерация футбола Украины считает безосновательными требования вице-президента ФК “Шахтер” Бориса КОЛЕСНИКОВА относительно отставки президента ФФУ Григория СУРКИСА. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ФФУ, переданном УНИАН.

В документе отмечено, что сегодня народный депутат Украины, председатель Донецкой областной федерации футбола и в то же время вице-президент ФК „Шахтер” (Донецк) Б.КОЛЕСНИКОВ сообщил журналистам, что возглавляемая им федерация будет инициировать созыв конференции ФФУ, где требовать отставки Г.СУРКИСА с должности президента ФФУ.

В ФФУ считают, что это “следствие недовольства главного тренера „Шахтера” арбитражем матча „Динамо” – „Шахтер”.

В связи с этим пресс-служба Федерации футбола Украины заявляет: “Если господин КОЛЕСНИКОВ считает, что в Донецке можно одному человеку занимать должность председателя областной федерации и вице-президента клуба, то это не дает ему никакого права требовать отставки высшего должностного лица отечественного футбола только на том основании, что его родной брат возглавляет динамовский клуб”.

Также в документе отмечается, что, пытаясь безосновательно испортить имидж председателя национальной федерации футбола, “господа ЛУЧЕСКУ и КОЛЕСНИКОВ, как участники Всеукраинских соревнований по футболу, нарушают ряд статей Дисциплинарных правил ФФУ, Регламента Всеукраинских соревнований по футболу среди профессиональных команд”.

Как сообщалось, президент футбольного клуба «Шахтер», народный депутат Украины Ринат АХМЕТОВ считает, что в украинском футболе существует системная проблема пребывания владельца ведущего клуба страны ФК "Динамо" (Киев) на должности президента Федерации футбола Украины.

«Я уважаю Григория СУРКИСА как владельца футбольного клуба «Динамо» и как президента ФФУ, но я не соглашусь с тем, что владелец клуба и президент ФФУ - это одно лицо. Это означает конфликт интересов, это системная проблема», - подчеркнул Р.АХМЕТОВ.

6 ноября ФК "Динамо" (Киев) со счетом 1:0 обыграло ФК "Шахтер" (Донецк). За весь матч португальский судья Паоло КОШТУ показал 7 желтых карточек, 3 красные и удалил с тренерской скамьи в конце первого тайма главного тренера "Шахтера" Мирча ЛУЧЕСКУ.