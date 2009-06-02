Суркис воспользовался последним шансом сохранить Евро-2012

Президент Федерации футбола Григорий СУРКИС заявляет, что 13 мая во время заседания исполкома УЕФА по определению городов-хозяев чемпионата Европы по футболу «воспользовался последним шансом сохранить Евро-2012 для Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.СУРКИС сказал сегодня во время заседания Координационного совета по вопросам подготовки и проведения Евро-2012.

Он отметил, что во время предыдущих заседаний исполкома УЕФА о подготовке Украины к Евро-2012 он использовал весь свой авторитет для того, чтобы наше государство не потеряло право на проведение турнира. Так же, по его словам, 13 мая сработал его авторитет и ему «удалось в кулуарных разговорах отстоять главную позицию – паритетное распределение городов-хозяев между Украиной и Польшей».

«13 мая я воспользовался последним шансом сохранить Евро-2012 для Украины и уже 30 ноября высокое жюри не будет считаться с моей позицией и будет руководствоваться исключительно собственными аргументами и своей интуицией», - сказал Г.СУРКИС.

По его словам, дальнейшая судьба турнира зависит от усилий центральной и местной власти Украины. Г.СУРКИС подчеркнул, что УЕФА пугает не объем работ, которые нужно выполнить в Украине, а неспособность управленческих команд реализовать разработанные планы и проекты.

Президент ФФУ отметил, что в случае несвоевременной подготовки украинских городов формат турнира может быть изменен с 4 х 4 (четыре украинских, четыре польских города) на 4 х 2 или 6 х 2, но не в пользу Украины.

Как сообщал УНИАН, 13 мая исполком УЕФА для проведения Евро-2012 определил по четыре города в Украине и Польше. Вместе с тем украинским городам отведен срок до 30 ноября для подтверждения гарантий своевременной подготовки инфраструктуры к турниру. Для этого УЕФА направил властям Киева, Донецка, Харькова и Львова письма, в которых определены проблемные вопросы, которые должны быть решены до конца осени.