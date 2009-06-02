Тимощук отыграет в Баварии минимум три сезона

Анатолий Тимощук отыграет в Мюнхене минимум три сезона. Как выяснил "Спорт-Экспресс", капитан "Зенита" заключил контракт с "Баварией" на три года.

По информации интернет-издания, соглашение 30-летнего опорного хавбека с "Баварией" подписано по схеме "3+1" - к обязательному сроку может быть добавлен еще год в случае согласия сторон. Вчера на официальном сайте бундеслиги появился список трансферов, которые она должна утвердить и зарегистрировать в ходе начавшегося межсезонья. В нем присутствует и Тимощук.