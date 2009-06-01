Тимошенко: вчера вы выиграли у одной из сильнейших команд Европы

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила футбольный клуб "Ворскла" с победой в финальном матче Кубка Украины.

Обращаясь к игрокам и тренерам клуба, Ю.ТИМОШЕНКО отметила: “Вчера вы победили не просто донецкий “Шахтер”, вы выиграли у одной из сильнейших команд Европы – у обладателя Кубка УЕФА”.

“Все мы гордимся вами, гордимся тем, что в Украине появилась еще одна футбольная команда высокого класса, способная на одном уровне играть с грандами мирового футбола и выигрывать у них. Национальный кубок – это награда №1, потому что кто не знал, что такое победа в национальном футболе, тому будет очень трудно поражать своих болельщиков на зеленых газонах “Уэмбли” или “Сан-Сиро”, - отметила глава правительства в своем поздравлении.

Она уверена, что это далеко не последний кубок “Ворсклы”.

Ю.ТИМОШЕНКО пожелала игрокам и тренерам, чтобы победа в Кубке Украины стала для них “точкой отсчета, первым шагом к признанию полтавского футбола в Европе и мире”.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в финальном матче Кубка Украины по футболу полтавская «Ворскла» с минимальным счетом 1:0 победила действующего обладателя Кубка УЕФА донецкий «Шахтер». Таким образом, полтавская команда впервые в своей истории стала обладателем Кубка Украины.