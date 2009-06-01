Газзаев уже строит планы после «Динамо»

Новый тренер футбольного клуба «Динамо» Валерий ГАЗЗАЕВ рассчитывает после работы в Киеве стать тренером сборной России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

"Вся моя жизнь, начиная с рождения и до сегодняшнего дня, прошла в России. Это моя страна, я ее очень люблю, но сегодня я уезжаю - я профессиональный тренер, я буду профессионально относиться к своим обязанностям и буду решать те задачи, которые будут передо мной поставлены. На ближайшие три года говорить (о возвращении в Россию) сложно, а вот в дальнейшем, конечно, планирую поработать в России. В моих планах есть и задача потренировать национальную сборную России", - сказал В.ГАЗЗАЕВ.

Как сообщал УНИАН, бывший тренер московского ЦСКА В.ГАЗЗАЕВ был назначен новым главным тренером ФК «Динамо» (Киев) 25 мая.

Контракт с В.ГАЗЗАЕВЫМ подписан сроком на три года.

Он приступит к исполнению обязанностей 20 июня.