«Челси» получил нового тренера

Итальянец Карло Анчелотти сменил Гууса Хиддинка на посту главного тренера "Челси". Бывший наставник "Милана" заключил с лондонским клубом трехлетний контракт. Об этом сообщает официальный сайт "Челси". Последним матчем Хиддинка в "Челси" был финал Кубка Англии 30 мая, в котором лондонцы победили ливерпульский "Эвертон" со счетом 2:1.

Хиддинк работал тренером "Челси" с февраля по 31 мая 2009 года. Под его руководством лондонский клуб финишировал на третьем месте в чемпионате страны, выиграл Кубок Англии, а из Лиги чемпионов выбыл в полуфинале.

"Челси" вел переговоры с Анчелотти еще летом 2008 года, однако тогда итальянский специалист отказал лондонцам, и "Челси" возглавил бразилец Луис Фелипе Сколари. В феврале 2009 года Сколари был уволен, и его место занял Хиддинк.

По данным английской прессы, возглавить "Челси" Анчелотти согласился еще в апреле. Одной из причин ухода тренера из "Милана" называют его конфликт с владельцем этого клуба Сильвио Берлускони. В сезоне-2008/09 "Милан" закончил чемпионат Италии на третьем месте. Недовольный этим результатом Берлускони обвинил в неудачах команды Анчелотти.

Анчелотти работал с "Миланом" восемь лет. За это время тренер один раз привел свой клуб к победе в чемпионате Италии, один раз выиграл Кубок страны и дважды победил с "Миланом" в Лиге чемпионов. В 2007 году "Милан" под руководством Анчелотти выиграл чемпионат мира среди клубов.

Лента.ру