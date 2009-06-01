Газзаев «допросил» Семина о Динамо

Футбольный клуб «Динамо» (Киев) является очень подготовленной и хорошо укомплектованной командой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил новый главный тренер ФК «Динамо» (Киев) Валерий ГАЗЗАЕВ.

«Я хочу сказать, что Юрий СЕМИН оставил мне очень хорошую команду, которая провела очень хороший сезон и с большим отрывом выиграла национальное первенство, очень удачно играла в Лиге Чемпионов и Кубке УЕФА», - сказал В.ГАЗЗАЕВ.

По его мнению, это говорит о том, что Ю.СЕМИН провел очень большую работу.

По словам В.ГАЗЗАЕВА, он очень много общался с Ю.СЕМИНЫМ и знает практически все, что связано с «Динамо» (Киев).

«Я получил исчерпывающие ответы на все вопросы, которые я ставил по каждому игроку. У меня есть абсолютная информация», - сказал он.

Тренер «Динамо» также отметил, что имеет все полномочия для усиления команды.

«Команда достаточно укомплектована – будет одно-два приобретения новых игроков», - сказал он.

Кроме того, В.ГАЗЗАЕВ сообщил, что руководство клуба «Динамо» поставило перед ним высокие задачи.

«Таким клубам как ЦСКА, «Динамо» (Киев) всегда ставят в национальных первенствах самые высокие задачи, в Кубке УЕФА, в Лиге чемпионов, Национальном Кубке, Супер Кубке… естественно все надо выигрывать», - сказал он.

В.ГАЗЗАЕВ также сообщил, что решение о его переходе на тренерскую работу в «Динамо» далось ему нелегко. По его словам, в течение недели проходили переговоры – сначала президент «Динамо» (Киев) Игорь СУРКИС прилетел в Москву для обсуждения необходимых вопросов, а потом полетел в Киев, и после согласования всех нюансов был подписан контракт.

Кроме этого, тренер сообщил, что Украина и украинские болельщики приняли его очень тепло и дружелюбно.

Кроме того, В.ГАЗЗАЕВ отметил, что в Украине идет интенсивная подготовка к финалу чемпионату Европы 2012 года.

Вместе с тем он затруднился прогнозировать окончательный результат отбора УЕФА городов, в которых будут проходить матчи Евро-2012.

«Там идет интенсивное строительство - и я сам убедился в этом. А что будет дальше - тяжело сказать», - сказал В.ГАЗЗАЕВ.

Как сообщал УНИАН, бывший тренер московского ЦСКА В.ГАЗЗАЕВ был назначен новым главным тренером ФК «Динамо» (Киев) 25 мая.

Контракт с В.ГАЗЗАЕВЫМ подписан сроком на три года.

Российский специалист приступит к исполнению обязанностей 20 июня сего года.