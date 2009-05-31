Гус Хиддинк остается в Челси...

Наставник сборной России по футболу Гус Хиддинк согласился на должность технического консультанта в лондонском "Челси" - команды, которая накануне провела последний матч под его руководством, сообщает Sky Sports.

"Я продолжу помогать "Челси". Клуб попросил меня стать техническим консультантом. Уж не считаете ли вы, что я отвергну эту просьбу?" - сказал Хиддинк.

Хиддинк покидает "Челси", чтобы сосредоточиться на работе со сборной России, которой предстоит 10 июня провести матч отборочного турнира чемпионата мира-2010 против Финляндии. Вероятным сменщиком голландца в "Челси" называют наставника "Милана" Карло Анчелотти.

За три месяца в "Челси" Хиддинк вывел клуб в полуфинал Лиги чемпионов, а также занял третье место в чемпионате Англии. В последнем матче под его руководством "синие" выиграли Кубок Англии.

РИА "Новости"