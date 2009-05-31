Женская сборная Украины по футболу обыграла россиянок

Женская украинская сборная по футболу начала подготовку к Чемпионату Европы.

Соперника на первую игру после продолжительного перерыва штаб желто-синих подбирал надлежащего уровня - сборную России.

С россиянками подопечные Анатолия Куцева не встречались уже четыре года, но в составе нашей команды львиная доля футболисток, которые защищают цвета именно российских клубов.

Украинки победили 2:0, забив по голу в каждом тайме. В первой 45-минутке отметилась Вера Дятел, а после перерыва Наталья Зинченко установила окончательный счет.

Напомним, континентальное первенство начнется 23 августа в Финляндии.

ICTV