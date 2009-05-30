В ДТП погиб заслуженный тренер

В ночь на субботу в ДТП под городом Козятином Винницкой области погиб заслуженный тренер Украины Владимир Кисель.

Как передает интернет-издание "Обозреватель", В.Кисель родился в 1946 году. Закончил секцию вольной борьбы Киевского института физкультуры.

На момент происшествия занимал должности президента Всеукраинской федерации греко-римской борьбы и сопрезидента Ассоциации спортивной борьбы Украины, состоял в Национальном олимпийском комитете Украины.

Согласно официальным заявлениям милиции, В.Кисель был одним из значительных киевских криминальных авторитетов, отмечает ТСН.

4 ноября 2003 года на ул. Рейтарская в Киеве был взорван автомобиль, где находился В.Кисель. Тогда водитель умер на месте, один охранник потерял ногу, остальные пассажиры остались невредимы, среди них и В.Кисель.