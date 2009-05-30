Донецк с размахом отпразднует победу «Шахтера» в Кубке УЕФА

Завтра в центре Донецка торжества по случаю завоевания футбольной командой «Шахтер» Кубка УЕФА будут охранять более тысячи милиционеров и военнослужащих Внутренних войск.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, общественный порядок во время проведения праздничных мероприятий на площади им. Ленина будут обеспечивать порядка 800 работников милиции, а также 120 военнослужащих Внутренних войск МВД. Кроме того, на случай возникновения непредвиденных ситуаций создан резерв из числа 130 правоохранителей.

Программой праздника запланировано проведение концерта «Звезда по имени «Шахтер» с участием Иосифа КОБЗОНА, Таисии ПОВАЛИЙ, Филиппа КИРКОРОВА, Светланы ЛОБОДЫ, Ани ЛОРАК, Верки СЕРДЮЧКИ, Софии РОТАРУ, а также музыкальных групп «Отпетые Мошенники», «Дискотека Авария», «Океан Эльзы» и др.

Как сообщал УНИАН, 20 мая в Стамбуле в финале Кубка УЕФА донецкий "Шахтер" победил бременский "Вердер" со счетом 2:1.