В финале ЧМ-2006 футболисты сыграют позолоченным мячом

Финальный матч чемпионата мира по футболу - 2006 будет сыгран специальным позолоченным мячом. Команда-победительница получит не только Кубок мира, но и спортивный снаряд, которым она сможет распоряжаться по своему усмотрению на протяжении ближайших четырех лет, сообщает британское издание The Times.

На всех остальных матчах турнира впервые с 1994 года будут использоваться мячи классической черно-белой расцветки. Отметим, что представитель компании Adidas (официальный производитель мячей для ЧМ-2006) не подтвердил информацию о цвете мяча на финальном матче, отметив лишь, что он будем иметь "позолоченные фрагменты".

Модель мяча, которым будут играться матчи турнира, получила название Teamgeist ("Командный дух"). Любопытно, что черный и белый цвета являются основными в комплекте формы хозяев чемпионата - сборной Германии.

Лента.ру