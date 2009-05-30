Чемпионский бой по версии WBA отменен

Бой за титул чемпиона мира по версии WBA (Всемирная боксерская ассоциация) между россиянином Николаем Валуевым и узбекским боксером Русланом Чагаевым отменен, сообщает 29 мая агентство Associated Press.

Причиной отмены боя, который должен был состояться 30 мая в Хельсинки, стало несоответствие Чагаева "медицинским требованиям" Федерации бокса Финляндии. Подробности этого несоответствия представители федерации сообщить отказались, так как разглашение какой-либо информации о состоянии здоровья частного лица противоречит законам Финляндии.

По информации финских СМИ, на которые ссылается агентство, Чагаев болен гепатитом.

В бою против Чагаева Валуев должен был защищать титул чемпиона мира по версии WBA. Чагаев, напоминает Лента.ру, является "временно недействующим чемпионом" WBA: после победы над Валуевым в апреле 2007 года он получил чемпионский титул, однако не смог выйти на матч-реванш из-за травмы, и ставший вакантным титул вновь завоевал Валуев.