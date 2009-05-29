Во Львове создадут музей футбольных трофеев.

Как сообщила УНИАН начальник управления информации и промоции департамента "Евро-2012" Львовского городского совета Саломея БИЛОНОГА, во Львове начат сбор экспонатов для экспозиции "Музея футбольных трофеев львовян ", которую официально планируют открыть 17 июня во львовском Дворце искусств. Выставку откроют к 115-летию первого футбольного матча в Украине, который состоялся во Львове.

Как проинформировала С.БИЛОНОГА, экспонатами выставки станут футбольные мячи, форма, кубки и медали, фото- и видеоматериалы, сувениры - все, что можно считать футбольными трофеями, а департамент "Евро-2012" представит на выставке макет будущего стадиона и рекламные видеоролики к Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, известный львовский футболист и тренер Мирон МАРКЕВИЧ подарил Львову первый экспонат в Музей футбольных трофеев - кубок за третье место в Чемпионате Украины в сезоне 1997-98 гг., который он получил как тренер львовских "Карпат".

В пресс-службе заметили, что после строительства нового стадиона во Львове в нем будет предусмотрено специальное помещение, где расположится "Музей футбольных трофеев львовян".