"Шахтер" отдаст своего игрока сопернику по финалу Кубка УЕФА

Футбольный клуб «Шахтер» (Донецк) отдаст в аренду в немецкий клуб «Вердер» (Бремен) 21-летнего нападающего боливийца Марсело МОРЕНО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Шахтера» со ссылкой на главного тренера команды Мирчу ЛУЧЕСКУ.

По словам главного тренера, М.МОРЕНО будет отдан в аренду на один год «ввиду того, что он не до конца адаптировался к чемпионату Украины».

По поводу того, будут ли другие изменения в составе команды в ближайшее время, наставник «горняков» отметил, что «предпосылок говорить об этом пока нет».

«Президент клуба попытается сделать все возможное, чтобы те игроки, которые у нас есть, остались здесь минимум еще на год», - заключил М.ЛУЧЕСКУ.