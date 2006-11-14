Кличко предложили $20 миллионов за бой

Следующим соперником чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе украинца Владимира Кличко может стать 44-летний ветеран Эвандер Холифилд. Как пишет издание The Guardian, менеджер Холифилда Мурад Мухаммад предложил украинцу 20 миллионов долларов за согласие на бой со своим подопечным.

Напомним, что Владимир Кличко 12 ноября защитил свой титулв бою с Келвином Броком, добившись победы техническим нокаутом в седьмом раунде, а Холифилд за день до этого победил по очкам Фреса Окендо.

После победы над Броком украинский боксер заявил, что теперь он намерен объединить в своих руках чемпионские титулы по другим версиям. По словам Кличко, он готов драться хоть с Олегом Маскаевым (WBC), хоть с Николаем Валуевым (WBA), хоть с Шенноном Бриггзом (WBO).

Однако планы Кличко могут быть скорректированы в связи с требованиями руководства IBF, которое требует , чтобы украинец свой следующий бой провел с обязательным претендентом по этой версии американцем Реем Остином. В том случае, если Кличко откажется от поединка с Остином, он будет лишен звания чемпиона мира.

Вместе с тем аналитик сайта Boxingscene Сэмми Розенберг утверждает, что бой с Холифилдом принесет Кличко-младшему максимально возможный гонорар, поскольку у 44-летнего боксера, который четырежды становился чемпионом мира в супертяжелом весе, есть хорошие спонсоры.

Лента.ру