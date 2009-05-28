Фанат МЮ убил четырех болельщиков "Барселоны"

В нигерийском городе Огбо фанат английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" на своем микроавтобусе задавил насмерть четырех болельщиков испанской "Барселоны", которые отмечали победу своей команды в финале Лиги чемпионов, сообщает агентство Reuters. В решающем матче этого турнира "Барселона" обыграла "МЮ" со счетом 2:0.

Разгневанный поражением своей команды поклонник "Манчестера" въехал на своем микроавтобусе в толпу болельщиков "Барселоны", праздновавших победу. Десять человек получили различные травмы, четверо фанатов скончались.