Фанат МЮ убил четырех болельщиков "Барселоны"
21:27, 28 мая 2009Спорт
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Проигрыш обернулся трагедией
В нигерийском городе Огбо фанат английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" на своем микроавтобусе задавил насмерть четырех болельщиков испанской "Барселоны", которые отмечали победу своей команды в финале Лиги чемпионов, сообщает агентство Reuters. В решающем матче этого турнира "Барселона" обыграла "МЮ" со счетом 2:0.
Разгневанный поражением своей команды поклонник "Манчестера" въехал на своем микроавтобусе в толпу болельщиков "Барселоны", праздновавших победу. Десять человек получили различные травмы, четверо фанатов скончались.
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