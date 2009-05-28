Шахтер сразится с Барселоной за Суперкубок УЕФА

Донецкий "Шахтер" как обладатель Кубка УЕФА сыграет с победителем Лиги чемпионов каталонской "Барселоной" в матче за Суперкубок Европы. Игра состоится в Монако в конце августа.

20 мая донецкий "Шахтер" выиграл Кубок УЕФА сезона 2008/2009. В финальном матче турнира украинский клуб в дополнительное время обыграл бременский "Вердер" со счетом 2:1. Это первый европейский трофей в истории донецкой команды.

27 мая испанская "Барселона" победила английский "Манчестер Юнайтед" в финальном матче Лиги чемпионов со счетом 2:0. Голы на счету Сэмюэля ЭтоО и Лионеля Месси.

Лига