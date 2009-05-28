Месси стал лучшим снайпером Лиги чемпионов

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который провел великолепный сезон, отличился в финальном поединке против "Манчестер Юнайтед" и с девятью голами стал лучшим снайпером текущей Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

Приняв участие в 11 матчах текущего розыгрыша, аргентинец провел девять голов. Роналду в прошлом сезоне отличился на раз меньше, что не помешало ему опередить оставшихся на второй строчке Месси, Дидье Дрогба, Стивена Джеррарда и Фернандо Торреса. Все они поразили ворота соперников по шесть раз. На этот раз ближе остальных к аргентинцу подобрались капитан "Ливерпуля" Джеррард и форвард "Вердера" Мирослав Клозе, в активе которых по семь результативных ударов. Нападающий "Порту" Лисандро в нынешней Лиге чемпионов отличился шесть раз. Шесть футболистов забили по пять мячей, включая партнера Месси по "Барселоне" Тьерри Анри.

Рекорд же по количеству голов в одном розыгрыше принадлежит Жозе Альтафини ("Милан", 1962/63) и Рууду ван Нистелрою ("Манчестер Юнайтед", 2002/03), которые провели по 14 голов. 21-летний нападающий стал вторым аргентинцем, которому удалось выиграть гонку лучших снайперов турнира. Первым в розыгрыше-1957/58 этого с 10 голами добился форвард "Реала" Альфредо ди Стефано. Лучшим бомбардиром в истории турнира остается легендарный Рауль Гонсалес, на счету которого 64 мяча. Ван Нистелрой отличился 60 раз, а Андрей Шевченко провел на четыре мяча меньше.