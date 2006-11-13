Киевское ”Динамо” согласился возглавить немецкий тренер (фото)

Немецкий тренер Оттмар Хитцфельд, в прошлом дважды побеждавший в Лиге чемпионов, согласился возглавить киевское "Динамо". Хитцфельд готов приступить к работе летом 2007 года, однако президент клуба Игорь Суркис настаивает на том, чтобы это произошло уже зимой. В настоящее время наставник работает на немецком телевидении.

Главным тренером "Динамо" пока продолжает оставаться Анатолий Демьяненко, однако после неудачного выступления команды в групповом турнире Лиги чемпионов – 2006/07 (четыре поражения в четырех матчах) руководство команды не скрывает своего желания сменить наставника.

Как сообщает ИА REGNUM, Суркис хочет подписать контракт с новым главным тренером в ближайшее время, чтобы он смог планомерно готовить команду к следующей Лиге чемпионов. Отметим, что Хитцфельд вел переговоры с киевским "Динамо" еще в 2005 году, но тогда стороны не пришли к соглашению.

В то же время главным кандидатом на пост нового наставника киевского "Динамо" по-прежнему является бывший тренер сборной Англии Свен-Еран Эрикссон. Шведский специалист недавно посетил Киев, но окончательного ответа пока не дал.

Лента.ру