Шевченко хочет вернуться в итальянский ”Милан”

Знаменитый украинский футболист Андрей Шевченко хотел бы вернуться в итальянский "Милан" из лондонского "Челси", куда он перешел в мае этого года. Об этом, по данным ИТАР-ТАСС, заявил владелец красно-черных, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

"Он позвонил мне, чем доставил мне большое удовольствие, - рассказал Берлускони в интервью итальянским СМИ. - Со мной было много других людей, они стали тепло аплодировать ему и принялись скандировать: "Шева, вернись к нам!" Он ответил, что ему бы очень хотелось этого".

Напомним, что Андрей Шевченко в конце мая этого года перешел в "Челси" из "Милана", где за семь сезонов он провел 296 игр и забил 173 мяча. За переход украинца хозяин "Челси" и большой поклонник его таланта Роман Абрамович выплатил 30 миллионов фунтов стерлингов.

По мнению футбольных специалистов, Шевченко до сих пор не может освоиться на новом месте: за 12 игр он забил только три мяча за "Челси". "Милан" без Шевченко также переживает трудные времена: в субботу миланская команда проиграла "Роме" со счетом 1:2.

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