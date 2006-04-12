В Харькове погиб известный российский спортсмен
15:12, 12 апреля 2006Спорт
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Многократный чемпион приехал в гости к другу
Многократный чемпион СССР по велотреку россиянин Александр Лесников погиб в автокатастрофе в Харькове. Добавим, что Лесников снискал также известность, как автогонщик.
Как сообщает Утро.ру, спортсмен находился в Харькове в гостях у друга. С ним он и был в машине, когда произошла авария на ночной улице.
Александр Лесников скончался на месте. Водитель госпитализирован в тяжелом состоянии.
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