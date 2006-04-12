В Харькове погиб известный российский спортсмен

Многократный чемпион СССР по велотреку россиянин Александр Лесников погиб в автокатастрофе в Харькове. Добавим, что Лесников снискал также известность, как автогонщик.

Как сообщает Утро.ру, спортсмен находился в Харькове в гостях у друга. С ним он и был в машине, когда произошла авария на ночной улице.

Александр Лесников скончался на месте. Водитель госпитализирован в тяжелом состоянии.