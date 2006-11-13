Три десятка пьяных россиян ”оторвались” в Черновцах

12 ноября в 15.20 в Черновцах за хулиганство задержали 35 футбольных болельщиков из России.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, эти болельщики прибыли на автобусе на центральный автовокзал Черновцов (следовали в Республику Македония) и, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений нанесли телесные повреждения трем местным жителям (1969-1979 гг.р., рабочие автовокзала и лицо без постоянного места работы). Последний госпитализирован.

Проводится проверка.