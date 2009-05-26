Результаты 30-го тура Чемпионата Украины по футболу
Чемпионат завершен !!
Завершился последний, 30-й тур Чемпионата Украины по футболу
Динамо - Шахтер 1:0 (Милевский 78)
Заря - Днепр 2:0 (Жуниор 42, Антонов 65)
Карпаты - ФК Львов 2:1 (Кобин 27, Кузнецов 64 - Романюк 54)
Кривбасс - Ворскла 0:2 (Главина 9, Сачко 59)
Металлург Д - Арсенал 0:0
Таврия - Ильичевец 3:2 (Галюза 40, Ковпак 57, Любенович 84 - Воробей 81 Оберемко 90)
ФК Харьков - Металлист 1:2 (Фартушняк 49 - Чеберячко 22 автогол, Березовчук 24)
Черноморец - Металлург З 2:1 (Диденко 17, Бабич 35 - Каськов 16)
Положение команд по итогам Чемпионата:
1. Динамо 79
2. Шахтер 64
3. Металлист 59
4. Металлург Д 49
5. Ворскла 49
6. Днепр 48
7. Металлург З 45
8. Таврия 37
9. Карпаты 34
10. Черноморец 32
11. Арсенал 32
12. Кривбасс 32
13. Заря 31
14. Ильичевец 26
15. ФК Львов 26
16. ФК Харьков 12