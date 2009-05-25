Газзаев подписал контракт с "Динамо" на три года

21:58, 25 мая 2009
Спорт
1747

Сёмину клуб желает дальнейших успехов

Новым главным тренером футбольного клуба «Динамо» (Киев) назначен бывший тренер московского ЦСКА Валерий ГАЗЗАЕВ.

Как сообщается на официальном сайте ФК «Динамо», контракт с В.ГАЗЗАЕВЫМ подписан сроком на три года.

Российский специалист приступит к исполнению обязанностей 20 июня.

Завтра, 26 мая, после матча чемпионата Украины «Динамо» - «Шахтер» В.ГАЗЗАЕВ будет официально представлен в качестве главного тренера «Динамо».

«ФК «Динамо» (Киев) благодарит за плодотворное сотрудничество Юрия СЕМИНА и желает ему дальнейших успехов на тренерском поприще», - отмечается в сообщении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter