Газзаев подписал контракт с "Динамо" на три года
21:58, 25 мая 2009Спорт
1747
Сёмину клуб желает дальнейших успехов
Новым главным тренером футбольного клуба «Динамо» (Киев) назначен бывший тренер московского ЦСКА Валерий ГАЗЗАЕВ.
Как сообщается на официальном сайте ФК «Динамо», контракт с В.ГАЗЗАЕВЫМ подписан сроком на три года.
Российский специалист приступит к исполнению обязанностей 20 июня.
Завтра, 26 мая, после матча чемпионата Украины «Динамо» - «Шахтер» В.ГАЗЗАЕВ будет официально представлен в качестве главного тренера «Динамо».
«ФК «Динамо» (Киев) благодарит за плодотворное сотрудничество Юрия СЕМИНА и желает ему дальнейших успехов на тренерском поприще», - отмечается в сообщении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter