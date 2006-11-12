Результаты 14 тура Чемпионата Украины по футболу

Сыграно 8 матчей

"Карпаты"(Львов) - "Динамо" (Киев) 1 : 1 "Шахтер" (Донецк) - "Черноморец" (Одесса) 2:0 "Ворскла" (Полтава) - "Металлург" (Донецк) 2 : 0 "Таврия" (Симферополь) - "Металлист"(Харьков) 2 : 0 "Днепр" (Днепропетровск) - "Заря" (Луганск) 3 : 0 "Сталь" (Алчевск) - "Кривбасс" (Кривой рог) 0 : 0 "Харьков"(Харьков) - "Металлург" (Запорожье) 0 : 0 "Арсенал" (Киев) - "Ильичевец" (Мариуполь) 2 : 0

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