Результаты 14 тура Чемпионата Украины по футболу

20:04, 12 ноября 2006
Спорт
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Сыграно 8 матчей

"Карпаты"(Львов)   -   "Динамо" (Киев)  1 : 1 

"Шахтер" (Донецк)   -   "Черноморец" (Одесса)  2:0

"Ворскла" (Полтава)   -   "Металлург" (Донецк)  2 : 0 

"Таврия" (Симферополь)   -   "Металлист"(Харьков)  2 : 0 

"Днепр" (Днепропетровск)   -   "Заря" (Луганск)  3 : 0 

"Сталь" (Алчевск)   -   "Кривбасс" (Кривой рог)  0 : 0 

"Харьков"(Харьков)   -   "Металлург" (Запорожье)  0 : 0 

"Арсенал" (Киев)   -   "Ильичевец" (Мариуполь)  2 : 0 

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