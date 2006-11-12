IBF назначила Владимиру Кличко нового соперника

Международная боксерская федерация (IBF) назначила чемпиону мира в супертяжелом весе Владимиру Кличко нового соперника, в бою с которым украинец обязан защитить принадлежащий ему титул. Как сообщает ИТАР-ТАСС, обязательным претендентом на бой с Кличко стал американец Рей Остин.

Руководство IBF приняло решение назначить Остина первым номером своего рейтинга супертяжеловесов. Напомним, что американский боксер 29 июля нынешнего года дрался за место обязательного претендента IBF с россиянином Султаном Ибрагимовым, но в том поединке ни одному из соперников не удалось доказать своего преимущества. В итоге была зафиксирована ничья.

IBF предложил Ибрагимову и Остину провести повторный поединок, однако россиянин отказался от этого боя и принял предложение Всемирной боксерской организации (WBO) и стал обязательным претендентом по ее версии. Теперь ему предстоит поединок с Шенноном Бриггзом, который недавно отобрал чемпионский титул у белоруса Сергея Ляховича, выбив его за канаты.

Таким образом, Остин стал претендентом на бой с Кличко. В том случае, если украинский боксер откажется от этого поединка, он будет лишен чемпионского пояса, а Остин проведет бой за вакантный титул с Крисом Бердом.

Напомним, что Владимир Кличко 12 ноября защитил свой титул в поединке с американцем Келвином Броком, добившись победы техническим нокаутом. В седьмом раунде боя, который проходил в Нью-Йорке, он послал своего соперника в нокдаун правым кроссом, после чего Брок уже не смог продолжить поединок.

После этого боя Кличко заявил, что теперь его цель – объединение чемпионских поясов в супертяжелом весе. "Я не могу считать себя сильнейшим боксером в своей весовой категории, - цитирует украинца BBC News. – На мой взгляд, таковым достоин считать только тот, кто объединит пояса. Я хочу свой следующий поединок провести против одного из чемпионов – Олега Маскаева, Николая Валуева или Шеннона Бриггза".

"Мне уже не интересно просто защищать свое звание – я хочу большего. На мой взгляд, пришло время определить абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Промоутер Дон Кинг говорил, что он организует турнир чемпионов – я надеюсь, что он сдержит свое слово", - подчеркнул Кличко.

Напомним, что последним абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе был англичанин Леннокс Льюис, который завершил спортивную карьеру в 2004 году.

Лента.ру