Андрей Шевченко отметил голом рождение сына (фото)

Знаменательное событие произошло в семье капитана сборной Украины Андрея Шевченко. Накануне матча Премьер-лиги с "Уотфордом" жена Андрея – американская модель Кристен Пазик, подарила супругу второго сына.

Появление на свет второго ребенка Шевченко отметил голом в матче двенадцатого тура Премьер-лиги. Андрей на ходу поймал передачу от Дрогба, легко ушел от вратаря и забивал уже, по сути, в пустые ворота. Кроме того Шевченко дважды ассистировал Дидье Дрогба, оформившему в этом матче хет-трик. На 65-й минуте Шевченко был заменен.

"Челси" 4 – 0 "Уотфорд" Голы: Дрогба, 27, 36, 69, Шевченко, 52

По материалам Обозреватель

Фото АР