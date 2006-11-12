Андрей Шевченко отметил голом рождение сына (фото)
15:25, 12 ноября 2006Спорт
3468
Очередная победа лондонцев
Знаменательное событие произошло в семье капитана сборной Украины Андрея Шевченко. Накануне матча Премьер-лиги с "Уотфордом" жена Андрея – американская модель Кристен Пазик, подарила супругу второго сына.
Появление на свет второго ребенка Шевченко отметил голом в матче двенадцатого тура Премьер-лиги. Андрей на ходу поймал передачу от Дрогба, легко ушел от вратаря и забивал уже, по сути, в пустые ворота. Кроме того Шевченко дважды ассистировал Дидье Дрогба, оформившему в этом матче хет-трик. На 65-й минуте Шевченко был заменен.
"Челси" 4 – 0 "Уотфорд"Голы: Дрогба, 27, 36, 69, Шевченко, 52
По материалам Обозреватель
Фото АР
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter