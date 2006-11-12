Кличко нокаутировал Банкира (фоторепортаж)

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии Международной боксерской федерации Владимир КЛИЧКО сумел отстоять свой чемпионский титул в поединке с американцем Келвином БРОКОМ, которого в мире бокса называют "Банкир".

В 7-м раунде он отправил своего соперника в нокаут во время матча, проходившего в воскресенье поздно вечером в спортивно-концертном комплексе "Мэдисон сквер гарден" в Нью-Йорке, передает ИТАР-ТАСС.

Таким образом, счет побед у В.КЛИЧКО на профессиональном ринге доведен до 47 боев. Для В.КЛИЧКО бой с К.БРОКОМ стал пятидесятым на профессиональном ринге. Он одержал 47-ю победу, причем 42-ю – нокаутом. Американский боксер, который выиграл до поединка в Нью-Йорке все 29 своих поединков, потерпел первое поражение.

Фото Reuters и AP