Результаты 29-го тура Чемпионата Украины по футболу

Положение перед заключительным туром

Завершился предпоследний, 29-й тур Чемпионата Украины по футболу Арсенал - Карпаты 4:0 (Лысенко 30, Джакобия 33, Жоземар 35 пен., Симоненко 57) Ворскла - Черноморец 2:1 (Маркоски 31, Цурри 52 - Левига 21) Днепр - ФК Харьков 4:1 (Лисицкий 20, Белик 39, Калиниченко 62, Шахов 72) - Касьянов 16) Ильичевец - Заря 1:0 (Кашевский 51) Металлист - Кривбасс 1:0 (Обрадович 73 пен.) Металлург З - Металлург Д 2:1 (Каськов 6, Калонас 65 - Фабиньо 67) ФК Львов - Динамо 0:1 (Гиоане 82) Шахтер - Таврия 2:0 (Федецкий 34, Кастильо 73) Положение команд перед заключительным туром 1. Динамо 76 2. Шахтер 64 3. Металлист 56 4. Днепр 48 5. Металлург Д 48 6. Ворскла 46 7. Металлург З 45 8. Таврия 34 9. Кривбасс 32 10. Карпаты 31 11. Арсенал 31 12. Черноморец 29* 13. Заря 28 14. ФК Львов 26 15. Ильичевец 26 16. ФК Харьков 12** * Черноморец оштрафован на 6 очков за невыполнение контракта с футболистом ** ФК Харьков оштрафован на 3 очка за задержку с выплатой стартового взноса В заключительном туре, 26 мая, одновременно в 18.00 играют: Динамо - Шахтер Заря - Днепр Карпаты - ФК Львов Кривбасс - Ворскла Металлург Д - Арсенал Таврия - Ильичевец ФК Харьков - Металлист Черноморец - Металлург З

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