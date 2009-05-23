Результаты 29-го тура Чемпионата Украины по футболу
Положение перед заключительным туром
Завершился предпоследний, 29-й тур Чемпионата Украины по футболу
Арсенал - Карпаты 4:0 (Лысенко 30, Джакобия 33, Жоземар 35 пен., Симоненко 57)
Ворскла - Черноморец 2:1 (Маркоски 31, Цурри 52 - Левига 21)
Днепр - ФК Харьков 4:1 (Лисицкий 20, Белик 39, Калиниченко 62, Шахов 72) - Касьянов 16)
Ильичевец - Заря 1:0 (Кашевский 51)
Металлист - Кривбасс 1:0 (Обрадович 73 пен.)
Металлург З - Металлург Д 2:1 (Каськов 6, Калонас 65 - Фабиньо 67)
ФК Львов - Динамо 0:1 (Гиоане 82)
Шахтер - Таврия 2:0 (Федецкий 34, Кастильо 73)
Положение команд перед заключительным туром
1. Динамо 76
2. Шахтер 64
3. Металлист 56
4. Днепр 48
5. Металлург Д 48
6. Ворскла 46
7. Металлург З 45
8. Таврия 34
9. Кривбасс 32
10. Карпаты 31
11. Арсенал 31
12. Черноморец 29*
13. Заря 28
14. ФК Львов 26
15. Ильичевец 26
16. ФК Харьков 12**
* Черноморец оштрафован на 6 очков за невыполнение контракта с футболистом
** ФК Харьков оштрафован на 3 очка за задержку с выплатой стартового взноса
В заключительном туре, 26 мая, одновременно в 18.00 играют:
Динамо - Шахтер
Заря - Днепр
Карпаты - ФК Львов
Кривбасс - Ворскла
Металлург Д - Арсенал
Таврия - Ильичевец
ФК Харьков - Металлист
Черноморец - Металлург З