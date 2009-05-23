Результаты 29-го тура Чемпионата Украины по футболу

17:54, 23 мая 2009
Спорт
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Положение перед заключительным туром

Завершился предпоследний, 29-й тур Чемпионата Украины по футболу

Арсенал - Карпаты 4:0 (Лысенко 30, Джакобия 33, Жоземар 35 пен., Симоненко 57)

Ворскла - Черноморец 2:1 (Маркоски 31, Цурри 52 - Левига 21)

Днепр - ФК Харьков 4:1 (Лисицкий 20, Белик 39, Калиниченко 62, Шахов 72) - Касьянов 16)

Ильичевец - Заря 1:0 (Кашевский 51)

Металлист - Кривбасс 1:0 (Обрадович 73 пен.)

Металлург З - Металлург Д 2:1 (Каськов 6, Калонас 65 - Фабиньо 67)

ФК Львов - Динамо 0:1 (Гиоане 82)

Шахтер - Таврия 2:0 (Федецкий 34, Кастильо 73)

Положение команд перед заключительным туром

1. Динамо 76

2. Шахтер 64

3. Металлист 56

4. Днепр 48

5. Металлург Д 48

6. Ворскла 46

7. Металлург З 45

8. Таврия 34

9. Кривбасс 32

10. Карпаты 31

11. Арсенал 31

12. Черноморец 29*

13. Заря 28

14. ФК Львов 26

15. Ильичевец 26

16. ФК Харьков 12**

* Черноморец оштрафован на 6 очков за невыполнение контракта с футболистом

** ФК Харьков оштрафован на 3 очка за задержку с выплатой стартового взноса

В заключительном туре, 26 мая, одновременно в 18.00 играют:

Динамо - Шахтер

Заря - Днепр

Карпаты - ФК Львов

Кривбасс - Ворскла

Металлург Д - Арсенал

Таврия - Ильичевец

ФК Харьков - Металлист

Черноморец - Металлург З

 

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