Ющенко: победа "Шахтера" - это гораздо больше, чем спортивное событие

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что победа донецкого футбольного клуба «Шахтер» в матче за Кубок УЕФА положительно повлияет на имидж Украины в мире.

Об этом он сказал в эфире программы «Свобода на Интере».

В.ЮЩЕНКО назвал победу донецкого «Шахтера» победой украинского футбола.

Он заметил, что эта победа - гораздо больше, чем спортивное событие.

«То, что сделали ребята в Стамбуле, - это колоссальный комплимент нашей стране, нашему спорту, нашему государству, украинцам, за этим стоит намного больший контекст, чем сама табличка (результатов – УНИАН)», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он также дал высокую оценку футбольным клубам «Металлист» (Харьков) и «Динамо» (Киев), назвав блестящими их выступления в Кубке УЕФА.

Как сообщал УНИАН, 20 мая в Стамбуле в финале Кубка УЕФА донецкий "Шахтер" победил бременский "Вердер" со счетом 2:1.