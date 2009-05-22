Ющенко: победа "Шахтера" - это гораздо больше, чем спортивное событие
"Это колоссальный комплимент"
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что победа донецкого футбольного клуба «Шахтер» в матче за Кубок УЕФА положительно повлияет на имидж Украины в мире.
Об этом он сказал в эфире программы «Свобода на Интере».
В.ЮЩЕНКО назвал победу донецкого «Шахтера» победой украинского футбола.
Он заметил, что эта победа - гораздо больше, чем спортивное событие.
«То, что сделали ребята в Стамбуле, - это колоссальный комплимент нашей стране, нашему спорту, нашему государству, украинцам, за этим стоит намного больший контекст, чем сама табличка (результатов – УНИАН)», - отметил В.ЮЩЕНКО.
Он также дал высокую оценку футбольным клубам «Металлист» (Харьков) и «Динамо» (Киев), назвав блестящими их выступления в Кубке УЕФА.
Как сообщал УНИАН, 20 мая в Стамбуле в финале Кубка УЕФА донецкий "Шахтер" победил бременский "Вердер" со счетом 2:1.