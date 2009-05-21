«Шахтер» привез в Донецк кубок УЕФА

В аэропорту Донецка футбольную команду «Шахтер» встречают почти 5 тысяч болельщиков.

Как передает корреспондент УНИАН, подъезд к зданию аэропорта заблокирован автомобилями ГАИ, стоящими поперек дороги на расстоянии около 500 метров от здания аэропорта. Все болельщики оставляют свой транспорт и пешком направляются к аэропорту.

Собравшиеся фанаты команды - в основном молодежь с символикой «Шахтера». Они скандируют: «Шахтер» – чемпион!».

Прилетевший из Стамбула самолет с футболистами приземлился в Донецке в 16.10.