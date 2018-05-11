«Шахтер» - гут, «Вердер» - капут

В прошлом году Кубок УЕФА уже гостил в Донецке, куда его привез после победы в турнире капитан “Зенита” Анатолий Тимощук. У бывшего горняка оказалась легкая рука…

Перед матчем

После создания Лиги чемпионов УЕФА в начале 90-х годов прошлого столетия гранды европейского футбола заметно потеряли интерес к другим еврокубкам – не тот уровень престижа, не те призовые, рекламодатели. Соответственно, среди победителей Кубка УЕФА последних лет значатся лишь «средняки»: «Зенит», «Севилья», ЦСКА, «Валенсия», «Порту», «Фейеноорд», «Ливерпуль», «Галатасарай». Каждая из этих команд имеет свои победы и заслуги, здесь играли и играют достаточно интересные футболисты - орлы, но не заоблачные. Привкус второстепенности закрепился за Кубком УЕФА.

Это вынудило руководство УЕФА идти дальше путем реформ и сначала ликвидировать турнир Кубка обладателей Кубков, а затем изменить формат Кубка УЕФА, сделав его своеобразной второй лигой континентального клубного футбола (со следующего сезона, как известно, это будет турнир под названием Лига Европы УЕФА, в котором примут участие сразу 48 команд).

Соответственно, появился интерес, кто же станет последним победителем в Кубке УЕФА. Даже в Германии, после того, как «Бавария» бесславно вылетела из Лиги чемпионов еще в четвертьфинале, заговорили о том, что все-таки давненько немецкие клубы ничего не выигрывали, в финалах еврокубков играли в последний раз в 2002 году (да и сборная в эти годы удовлетворялась «серебром» и «бронзой», и только).

По этому поводу высказался даже президент Футбольного союза Германии Тео Цванцигер, заявляя о том, что выход "Вердера" в финал Кубка УЕФА это гордость для бундеслиги. "Это было как никогда уместно. Мы заждались выхода в европейские финалы. Теперь я могу выразить свою гордость тем фактом, что сразу два клуба представляли нашу страну в полуфинале Кубка УЕФА, а одна команда будет играть в решающем".

Да и сам "Вердер" не избалован обилием трофеев в евротурнирах. Одна победа в Кубке кубков в 1992 году за всю вековую историю, соответственно на нынешний шанс у клуба были особые надежды.

Об Украине нечего и говорить, футболисты просто задолжали - владельцам клубов, обществу, болельщикам, которые еще ходят на матчи наших клубов не только “с целью семечки пощелкать, пивка попить”, но и в ожидании качественной игры, когда футболисты умеют не только выполнять «огромные объемы работы», но и забивать голы.

Во время матча

Луческу выпустил в стартовом составе пятерых своих бразильцев. Сразу и не припомнишь, когда еще он начинал матч с этой прекрасной пятеркой, но, очевидно, это стало определенным сюрпризом для игроков “Вердера”, которые долго, практически весь первый тайм, не могли “накрыть” прытких и техничных латиноамериканцев. Уже в дебюте матча “Шахтер”, словно на правах хозяина, провел чрезвычайно острую атаку. Жадсон вертикальным пасом разрезал всю оборону бременцев и вывел Адриано на удар прямо по центру. Тот пробил опасно, но не более, немцы, в свою очередь, сделали зарубку на память, но тоже не более того, ведь через 20 минут ситуация повторилась. С той лишь разницей, что теперь Адриано не ошибся, сыграл чрезвычайно технично, перебросив мяч через вратаря несильным, но четким ударом.

Здесь и вспомнилось, что по статистике в финалах Кубка чаще побеждали те команды, которые первыми открывали счет. Но от этого не стало легче, ведь по ходу матча становилось ясно, что “Шахтер” в финале встретился с наиболее опасным и квалифицированным соперником за весь нынешний турнир (уж простите, динамовцы). Атлетичные, мобильные игроки “Вердера” продолжали методически и дисциплинировано давить на “оранжево-черных”, прибегая к прессингу, а иногда навязывая жесткие столкновения. После одного такого приема “на корпус” Срна долго не может отдышаться. Силовые единоборства наши проигрывают, на втором этаже - тоже без вариантов.

Зато когда бразильцам удается развернуть комбинационную атаку - это просто показательные выступления. Илсиньо, Виллиан накручивают защиту “бело-зеленых”, бросают в прорыв Адриано и все складывается кажется в пользу “Шахтера”, у которого вырисовывается преимущество во времени владения мячом.

И тут свое слово сказал досадный случай. Пятов, который в целом завоевал репутацию стабильного вратаря, допускает досадную ошибку. Только он сам знает, каким образом сработал у него глазомер и почему он не успел за доли секунды заметить, что мяч после удара Налдо подкручен и летит катастрофически быстро, меняя направление движения. Отбей и все, эпизод будет исчерпан. Но голкипер решил взять мяч в руки и, как будто обжегшись, выпустил его за линию ворот.

А дальше Срна доказал, что капитан в команде существует не только для того, чтобы обмениваться вымпелами в начале матча. То, что он сразу подбежал к Пятову, подбодрил его: мол, бывает, держись - такая психологическая поддержка дорогого стоит (могут же люди делать общее дело, не ища виноватых, не обращаясь в Конституционный суд или на Шустер-live). Думаю, такой Срна 6 июня один будет способен противостоять всему нападению сборной Украины .

Концовку первого тайма “Шахтер” провел просто прекрасно. Удар Левандовского с лету, стремительные атаки с флангов наглядно демонстрируют преимущество горняков и только свисток на перерыв спас бременцев от больших неприятностей.

После отдыха напряжение матча нарастает, команды начинают играть на встречных курсах. Атака слева, атака справа, команды идут на обмен ударами и здесь вырисовывается некоторое преимущество в физических кондициях “Вердера”. Оно было ожидаемым и сам Луческу обращал на это внимание в предматчевых интервью, но, как оказалось, ответить на такой поворот в сюжете матча было непросто.

Украинские бразильцы все чаще попадают в офсайды, Илсиньо, синий от усталости, не может раскачать своего свежего визави Озила, не поспевает за Бенишем, зарабатывает предупреждение.

Однако тренер дончан не спешит с заменами. А когда наконец на поле появились Гладкий, Дуляй, стало ясно, что в этот раз, в отличие от предыдущих матчей, у горняков замены, как минимум, не усилили команду. Первый периодически выпадал из игры, пассивно наблюдал за борьбой, а Дуляй в конце дополнительного времени умудрился потерять мяч в центре поля, в результате чего “Шахтер” получил инфарктный момент у собственных ворот, когда Писарро дернул Чигринского. Арбитр не засчитал гол, к счастью, а мог бы, как говорят, и бритвой полоснуть по нашим сердцам или что там у кого имеется.

После матча

Донецкий "Шахтер" вписал свое имя в историю европейского футбола. Впервые представитель независимой Украины завоевал один из почетных трофеев, которые разыгрываются между клубами Старого Мира. На счету донецкой команды в этом сезоне – скальпы “Барселоны”, “Базеля”, “Тоттенхэма”, ЦСКА, “Марселя”. Под тяжелую руку горняков попал и наиболее титулованный украинский клуб – столичное “Динамо”. “Шахтер”, который по объемам своего бюджета, размахом инфраструктуры входит в число наиболее обеспеченных клубов Европы, отныне переплавил валюту трансферных операций в благородный металл Кубка УЕФА. Впереди – матч за Суперкубок УЕФА с победителем Лиги чемпионов. А там – и новый старт в Лиге чемпионов, где уже давно пора украинским клубам подниматься вверх из низин групповых поединков.

...23 года тому назад киевское “Динамо” победило в розыгрыше Кубка Кубков, завоевав этот трофей для всей Украины, которую накрыла радиационным крылом Чернобыльская катастрофа. Сейчас, в затруднительный период другой беды - финансово-экономического кризиса донецкий “Шахтер” везет в Украину Кубок УЕФА.

Уважаемые наши футболисты, а можно ли выигрывать в Европе почаще, не ожидая катаклизмов?

Олег Савицкий