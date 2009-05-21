Луческу: я счастлив, что мы продолжили успех украинских клубов

После победы в Кубке УЕФА главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу рассказал журналистам...

о матче:

— Конечно, после такой игры у меня есть чувство большого удовлетворения. Я очень счастлив! Хочется отметить и поблагодарить всех тех, кто принимал участие. В первую очередь президента, а также тренерский состав и игроков, которые сегодня на поле добились победы. Нашим соперником была очень сильная команда, но мы хорошо подготовились к этой игре. О том, что нам противостоял сильный соперник, говорят результаты «Вердера». Самое главное — то, что «Вердер» обыграл практически все лучшие команды Италии: «Интер», «Милан» и «Удинезе». Как я говорил на предматчевой пресс-конференции, главной задачей для нас было не дать сопернику сыграть в свой футбол, сделать так, чтобы они меньше мячей доставляли в штрафную площадь «Шахтера». Думаю, мы контролировали практически всю игру. В первом тайме создали много опасных моментов, но забили, к сожалению только один раз. Ну а потом Андрей Пятов допустил досадную ошибку, после чего мы чуть-чуть потерялись. Уже не было такого хорошего держания мяча, которое позволяло нам контролировать игру, хороших переводов с фланга на фланг. На протяжении всего сегодняшнего финала мы имели преимущество и создали очень много моментов именно после наигранных комбинаций. Поэтому я уверен, что результат соответствует тому, что было сегодня на футбольном поле. Я счастлив, что мы продолжили успех украинских клубов — и «Металлиста», и киевского «Динамо». Мы в этом году принесли очень много рейтинговых очков в копилку Украины. Надеюсь, этот результат придаст силы для того, чтобы еще лучше подготовиться к чемпионату Европы, который пройдет в Украине, и многое изменится в положительную сторону.

о том, сколько бутылок шампанского вмещает Кубок:

— Пока мы не наливали в Кубок шампанское, но я надеюсь, что мы найдем время, чтобы узнать ответ на ваш вопрос. «Шахтеру» необходимо провести еще три игры в текущем сезоне, у нас будет возможность измерить объем трофея лишь после финального матча в розыгрыше Кубка Украины.

о предпочтительном сопернике в Суперкубке Европы:

— Не скрою, хотелось бы сыграть с «Барселоной». Тогда это был бы сезон «Шахтера» и «Барселоны».

о целях:

— Моя цель — строить команду, причем такую, которая была бы еще лучше, чем сейчас есть у нас. Сегодня в Восточной Европе вкладывается много средств в футбольные клубы: ЦСКА, «Зенит», «Галатасарай», теперь «Шахтер». Думаю, будущее в Лиге чемпионов за такими командами. Сейчас главная проблема в наших национальных чемпионатах.

Пресс-служба ФК «Шахтер»