В Стамбуле ждут 14 чартеров из Украины и 5 - из Германии

За несколько часов до того, как испанский арбитр Луис Канталехо даст сигнал о начале финальной встречи розыгрыша Кубка УЕФА между «Шахтером» и бременским «Вердером», состоялось совещание участников и организаторов поединка. Об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба.

«Шахтер» на сегодняшний матч выйдет в традиционной оранжево-черной форме, соперник «горняков» — в бело-зеленой. Обе команды, согласно Регламенту УЕФА, нанесли на футболки и вратарские свитера текст с указанием даты, времени и места финальной встречи. Надпись будет расположена на груди футболистов.

Финал из Стамбула будет транслироваться в прямом эфире на 63 страны мира. На игру получили аккредитации 660 журналистов, в том числе порядка 120 фотографов. Параллельно трансляция будет вестись на два больших экрана, установленных на стадионе «Шюкрю Сараджоглу». То есть зрителям можно будет не только смотреть на поле, но и поглядывать на экраны мониторов. Таким образом, от болельщиков не ускользнет ни одна деталь грандиозного действа. Кстати, по словам организаторов, в продаже еще осталось три-четыре сотни билетов, реализация которых ведется через Интернет. Остальные «тикеты» проданы. Понятно, что сегодня вечером на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» ожидается аншлаг. В Стамбуле ждут 14 чартерных рейсов с болельщиками из Украины и 5 из Германии.

Также стороны договорились, что за час до матча поле будет полито. При этом человек, отвечающий за эту миссию, сказал, что газон будет таким, как надо — влажным, но не мокрым.