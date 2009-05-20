Гурвиц написал Платини: одесского юмора оказалось недостаточно

Власти Одессы намерены защитить свои законные интересы и восстановить репутацию УЕФА. Об этом говорится в письме мэра Одессы Эдуарда ГУРВИЦА, направленного сегодня в адрес президента УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ в связи с отсутствием «официальных разъяснений относительно причин кардинального расхождения оценок степени готовности города к приему матчей Евро-2012, данных в итоговом докладе экспертов футбольного союза и в решении его Исполкома».

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Э.ГУРВИЦА, «сказать, что Одесса разочарована решением Исполкома УЕФА, исключившего ее из числа не только принимающих, но и резервных городов чемпиона Европы по футболу 2012 года, – означало бы не сказать ничего. Богатого воображения и тонкого чувства юмора, которыми издавна славились одесситы, оказалось недостаточно, чтобы оценить феномен внезапного и никак не мотивированного перемещения города из самой верхней части списка городов-претендентов в самую нижнюю его часть».

«До 13 мая аксиомой считалось, что решение относительно принимающих городов будет выноситься исключительно по итогам оценки экспертами УЕФА степени их готовности. В этом Вы заверяли меня и в ходе нашей личной встречи», - обращается мэр к М.ПЛАТИНИ.

«Однако, судя по всему, для Исполкома УЕФА есть обстоятельства более важные, чем выводы его собственных экспертов и степень готовности того или иного города, - подчеркивается в письме Э.ГУРВИЦА. - Подлинную важность этих обстоятельств трудно переоценить. Именно поэтому мы с таким нетерпением ожидали, что они будут все-таки названы. Отсутствие каких-либо объяснений с Вашей стороны, равно как и тот прискорбный факт, что в Украине роль агитаторов более чем непопулярного решения взяли на себя лица, имеющие в своем послужном списке громкие футбольные коррупционные скандалы, – лишь усилили наше разочарование».

С учетом этого, отмечается в документе, «Одесса не примирится с принятым подобным образом абсолютно несправедливым решением. Мы намерены объединить свои усилия с оказавшимся в аналогичной ситуации городом Краков и сделать все возможное как для защиты наших законных интересов, так и для восстановления репутации еще недавно такой авторитетной организации как УЕФА», заявляет Э.ГУРВИЦ.

Как сообщал УНИАН, Исполком УЕФА 13 мая на заседании в Бухаресте определил города, в которых пройдут матчи финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу. В Польше городами-хозяевами определены Варшава, Познань, Вроцлав и Гданьск.

Среди украинских городов названы Киев, Донецк, Львов и Харьков.

Остальные города, как украинские Днепропетровск и Одесса, так и польские Хожув и Краков, по решению УЕФА, не будут рассматриваться в будущем как основные или резервные, и прекращают борьбу за право принять матчи Евро-2012.

Вместе с тем руководители Днепропетровска и Одессы выразили несогласие с таким решением и заявили о намерениях обжаловать выбор УЕФА.