«Шахтер» выиграл суд у Матузалема: футболист должен клубу 13 млн. евро

Футбольный клуб «Шахтер»(Донецк) выиграл суд по «делу Матузалема».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе клуба, 19 мая 2009 года спортивный арбитражный суд г. Лозанна (Швейцария) вынес решение по «делу Матузалема». Согласно вердикту, экс-капитан «горняков» бразилец Франселино МАТУЗАЛЕМ, который 5 июля 2007 года в одностороннем порядке разорвал контракт с «Шахтером» и подписал новое соглашение с испанским клубом «Сарагоса», обязан выплатить донецкому клубу компенсацию в размере 11 млн. 858 тыс. 934 евро плюс 5% годовых за каждый год, начиная с 5 июля и по сей день.

По информации пресс-службы, суд постановил: ответственность за компенсацию ущерба, нанесенного ФК «Шахтер», определить солидарной между Ф.МАТУЗАЛЕМОМ и «Сарагосой». То есть, ту часть суммы, которую не заплатит футболист, должен компенсировать ФК «Сарагоса».

Решение вступает в силу с момента его оглашения. Каждый «просроченный» день увеличивает размер выплаты, которая на сегодняшний день составляет около 13 млн. евро, уточнили в клубе.