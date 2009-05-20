Луческу ожидает в финале Кубка УЕФА борьбу разных стилей

Главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу ожидает борьбу разных стилей футбола в финале Кубка УЕФА против немецкого "Вердера", приводит его мнение официальный сайт УЕФА.

"Это будет захватывающий матч между представителями двух разных стилей, - заявил Луческу во вторник на пресс-конференции перед финалом. - "Вердер" всегда ищет счастья в атаке и является физически мощной командой, а наша игра основывается на технике. У нас молодая команда, которая переживает этот финал очень эмоционально, но свои переживания надо держать под контролем".

"За последние несколько лет уровень украинского футбола значительно вырос, в результате чего местные клубы стали добиваться успехов на европейской арене, - подчеркнул Луческу. - Посмотрите на "Динамо", "Металлист" и "Шахтер" в текущем розыгрыше Кубка УЕФА. Мы заслужили свое право здесь находиться и надеемся вернуться в Донецк с Кубком УЕФА".

У самого Луческу со Стамбулом связано немало приятных воспоминаний. До переезда в Донецк в 2004 году он работал в этом городе на протяжении четырех лет, успел выиграть первенство Турции с "Галатасараем" и "Бешикташем" и завоевал Суперкубок УЕФА. "Я чрезвычайно рад сюда вернуться, - добавил Луческу. - Это город, который я люблю. Четыре года в Стамбуле принесли мне немало счастливых моментов, и этот город определенно заслужил свой финал Кубка УЕФА. Конечно, я также горжусь, что моя команда добилась права принимать в этом матче участие".