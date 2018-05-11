Евро-2012: и Львов, и Харьков, но без Днепра

Евро-2012: и Львов, и Харьков, но без Днепра

12:44, 19 мая 2009
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Горький сюрприз для Одессы и Днепропетровска... Уже не кандидаты, но и еще не полноправные хозяева... Последнее китайское предупреждение Суркиса...

Платини
Исполком УЕФА, как и обещал Мишель Платини, 13 мая вынес свой вердикт. Очередь городов-кандидатов на Евро-2012 в Украине уменьшилась на два – Одессе и Днепропетровску показали “красную карточку” и удалили их, не оставив даже на скамье запасных. Львов, Киев, Харьков и Донецк создали своеобразную футбольную ось, которая может реально соединить Восток и Запад нашего государства.

Интересно, что в Одессе и Днепропетровске первые эмоциональные реакции касались именно Львова, который, как здесь считают, не достоин турнира, а не Харькова...

Заметим, что решение высшего органа европейского футбола принято без всяких сантиментов – по-деловому прагматично. УЕФА не интересуют наши местные разборки – для них важен результат. Их вывод, с одной стороны, мог быть спрогнозирован, с другой... был несколько неожиданным.

Горький сюрприз для Одессы и Днепропетровска

О том, что четыре путевки на Евро-2012 разыгрывают среди шести претендентов, знали все. Так же с апреля 2007 года, когда Украина вместе с Польшей добыли в борьбе право стать хозяевами турнира, были известны критерии, по которым будут оцениваться и отбираться города. И в шести городах лелеяли надежду... Однако кто-то должен был сойти с дистанции.

Результат Одессы не стал большой неожиданностью. Наверно, главный одесский козырь – курорты – произвел обратный эффект. Пока делили драгоценную (материальную) землю, прошло не менее драгоценное (невещественное) время.

Со стадионом и аэропортом дотягнули до самого "дальше никуда", получили от УЕФА высшую оценку рисков, сделали круглые "от удивления" глаза и, конечно, пытались оправдаться. Мол, "мы же все выполняем, а нас так несправедливо "кинули".

Зря одесситы обижаются, возмущаясь перед телекамерами, что у них такой прекрасный город – море, солнце, чистый воздух, а в Донецке, мол, дышат пылью. Оно и в самом деле так, город хороший. Но... Спрашивать нужно не с УЕФА, а со своих "родителей" из городской и областной власти – почему все прелести не произвели надлежащего эффекта и не способствовали занесению Одессы в список четырех?

Вот кого действительно можно понять, так это Днепропетровск. Ну кто бы мог подумать, что город, где открыли первый в Украине и Польше стадион к Евро-2012, так бесславно завершит свою “евро-карьеру”? Еще год назад уверенность была стопроцентной...

Стадион ”Арена Днепра” в Днепропетровске
Кажется тут местная власть делала все от нее зависящее, и упрекнуть мэра Ивана Куличенко или губернатора Виктора Бондаря не за что. Куличенко даже ездил в Ньон на заседание наблюдательного совета УЕФА 8 мая и в Бухарест – на исполком организации. Пытался убедить, что единственную проблему – аэропорт – они решат своевременно. Но не убедил. Для УЕФА слова мэра – недостаточно.

В жизни Днепропетровска фатальную роль сыграла “высшая сила” в лице РНБО Украины, глухая к просьбам горожан. Запрет Совета нацбезопасности годичной давности приватизировать компанию “Днипроавиа” превратил воздушные ворота в закрытые врата на пути к мечте.

"Был бы Президентом Кучма – Евро было бы в Днепропетровске. Нет Данииловича – и некому вступиться за город", – так отреагировали рядовые жители на вердикт УЕФА. И, кажется, они правы. Иначе как объяснить, что единственную проблему, которая возникла не по вине города и в решении которой нужна была помощь центра в виде решения РНБО, отложили аж на март 2009-го?

Прошлой осенью автор этих строк был в Днепре и еще тогда, в начале октября об аэропорте говорили как о единственной преграде. К тому же, у города уже были договоренности с потенциальными инвесторами относительно реконструкции аэровокзального комплекса. Все решил один росчерк пэра, точнее его отсутствие – слава бюрократии и ее верным служителям!

Потому возмущение Днепропетровска абсолютно понятно, и желание найти ответственного за такую нерадивость – тоже.

Какой авторитет, какую поддержку в Днепропетровске будет иметь Президент Ющенко после того, как возглавляемая им СНБО фактически лишила город и весь регион Евро-2012?

Можно упрекнуть и местную власть – не использовали по-максимуму связи "в верхах". Губернатор Бондарь близок к Президенту, премьер-министр Юлия Тимошенко родом из Днепропетровска. Поэтому стоило давить сильнее, стучать в двери, а если их не открывают – лезть в окна.

После драки кулаками не машут. УЕФА сделал выбор, который является окончательным и обжалованию не подлежит. В качестве утешения можно лишь заметить, что в Днепропетровске на новой "Днепро- Арене" в этом году пройдет финал Кубка Украины и отборочный матч Чемпионата мира-2010 между сборными Украины и Англии. Поэтому звезд футбола с мировым именем стадион и болельщики увидят.

Уже не кандидаты, но и еще не полноправные хозяева

У Киева, Львова, Донецка и Харькова настроение лучше, но тревога сохраняется. Получив отсрочку еще на полгода и заряд адреналина, здесь думают, как не повторить грустную судьбу тех двух, о которых говорилось выше. Для всех сверхзаданием является подтвердить гарантии запланированных проектов и придерживаться сроков относительно реализации проектов, которые уже реализуются.

Мишель Платини во время посещения Национального спортивного комплекса “Олимпийский”
Столице якобы нужно сделать много, но львиную долю заданий выполняет правительство. На строительстве нового терминала в Борисполе и реконструкции "Олимпийского" киевская власть выступает в роли статиста. А все необходимое – от проектирования, финансирования и до контроля – осуществляют соответствующие министерства.

На энергичную команду Леонида Черновецкого возложена задача обеспечить размещение участников Чемпионата.

По информации вице-премьера Ивана Васюника, по состоянию на 13 мая – при плане предоставить 1950 пятизвездочных номеров – КГГА обеспечила подписание соглашения с туроператором УЕФА аж... одной гостиницы на 188 номеров (дефицит – 1762 номера). Что качается четырехзвездочных гостиниц – при плане 4950 – заключено 33 соглашения на 931 номер (дефицит – свыше 4 тысяч). Трехзвездочных набирается вроде бы достаточно.

Но ситуация с гостиницами в целом по стране одинаковая, то как же Львов и Харьков сумели, на своем уровне, обеспечить подписание не только нужного числа соглашений, а еще и запасом перестраховались? Превышают ли их бюджеты столичный? Вряд ли. Скорее всего, это результат дефицита организации городской власти. Хоть оно и понятно – мер Черновецкий два месяца восстанавливает здоровье за рубежом, поэтому без него в КГГА "расслабились". Есть надежда, что с выходом городского головы на работу появятся новые креативные идеи относительно гостиниц на Евро-2012 и за шесть месяцев эта проблема потеряет свою остроту.

Что же касается Львова, Донецка и Харькова, то у них общие проблемы (аэропорты и городская инфраструктура) и общая ответственность. Платини четко сказал, что формат турнира будет или 4 на 4, или 4 на 2, понятно, в интересах Польши. То есть один из трех, лучший, составит пару Киеву.

Двое других связаны, как альпинисты при подъеме на опасную скалу. Только с той разницей, что они страхуют друг друга, а в нашем случае, напротив, сыграют роль балласта – один потянет другого.

Последнее китайское предупреждение Суркиса

Платини, Суркис
Президента Федерации футбола в западных СМИ называют "украинским олигархом", который “замутил” для нашей страны Евро-2012. И не без основания. "Я сделал все зависящее от меня, чтобы этот престижный турнир состоялся в Украине, и два года его удерживал", – эти слова Суркис сказал на пресс-конференции 14 мая. Кроме того, решение о паритетном разделе городов между Украиной и Польшей – тоже его заслуга.

По словам главы отечественного футбола, большинство его коллег из исполкома УЕФА склонялись к формуле "шесть польских городов и два украинских". Но он убедил их, что так делать нельзя, потому что это станет трагедией для украинцев, за которой наступит апатия относительно Евро-2012. "Украинцев будут считать второсортными – поляки первосортны, а украинцы второсортны", – такими словами оперировал Суркис, обращаясь к почтенным представителям европейского футбола.

А в 2007 году в Кардифе, за пять лет до чемпионата, были мечты о "пятилетке украинского ренессанса", национальной идее, которая даст мощный импульс развитию инфраструктуры страны. Минуло два года, и приходится констатировать, что удалось лишь наладить управление подготовкой к турниру, удалить из системы лишние элементы (опять вездесущая бюрократия). А нормальную работу в городах наладили только на начало 2009-го – вот и весь "ренессанс" с национальной идеей.

Наверно, уже и Суркис начал сомневаться в наших возможностях, если предупреждает города – коль до 30 ноября ситуация в них не улучшится, то он первый поинформирует УЕФА, что не верит в украинцев. Это едва ли не первое заявление президента ФФУ, сделанное в таком тоне.

...Сегодня, в сухом остатке имеем отсрочку на шесть месяцев и новый мощный стимул для работы. Хочется верить, что жесткие сроки исполкома УЕФА, подкрепленные последним “китайским” предупреждением евро-оптимиста Суркиса, будут серьезно восприняты не только на местах, но и на высшем государственном уровне.

Владимир Сидоренко

 

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