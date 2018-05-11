Евро-2012: и Львов, и Харьков, но без Днепра
Горький сюрприз для Одессы и Днепропетровска... Уже не кандидаты, но и еще не полноправные хозяева... Последнее китайское предупреждение Суркиса...
|Мишель Платини
Интересно, что в Одессе и Днепропетровске первые эмоциональные реакции касались именно Львова, который, как здесь считают, не достоин турнира, а не Харькова...
Заметим, что решение высшего органа европейского футбола принято без всяких сантиментов – по-деловому прагматично. УЕФА не интересуют наши местные разборки – для них важен результат. Их вывод, с одной стороны, мог быть спрогнозирован, с другой... был несколько неожиданным.
Горький сюрприз для Одессы и Днепропетровска
О том, что четыре путевки на Евро-2012 разыгрывают среди шести претендентов, знали все. Так же с апреля 2007 года, когда Украина вместе с Польшей добыли в борьбе право стать хозяевами турнира, были известны критерии, по которым будут оцениваться и отбираться города. И в шести городах лелеяли надежду... Однако кто-то должен был сойти с дистанции.
Результат Одессы не стал большой неожиданностью. Наверно, главный одесский козырь – курорты – произвел обратный эффект. Пока делили драгоценную (материальную) землю, прошло не менее драгоценное (невещественное) время.
Со стадионом и аэропортом дотягнули до самого "дальше никуда", получили от УЕФА высшую оценку рисков, сделали круглые "от удивления" глаза и, конечно, пытались оправдаться. Мол, "мы же все выполняем, а нас так несправедливо "кинули".
Зря одесситы обижаются, возмущаясь перед телекамерами, что у них такой прекрасный город – море, солнце, чистый воздух, а в Донецке, мол, дышат пылью. Оно и в самом деле так, город хороший. Но... Спрашивать нужно не с УЕФА, а со своих "родителей" из городской и областной власти – почему все прелести не произвели надлежащего эффекта и не способствовали занесению Одессы в список четырех?
Вот кого действительно можно понять, так это Днепропетровск. Ну кто бы мог подумать, что город, где открыли первый в Украине и Польше стадион к Евро-2012, так бесславно завершит свою “евро-карьеру”? Еще год назад уверенность была стопроцентной...
|Стадион ”Арена Днепра” в Днепропетровске
В жизни Днепропетровска фатальную роль сыграла “высшая сила” в лице РНБО Украины, глухая к просьбам горожан. Запрет Совета нацбезопасности годичной давности приватизировать компанию “Днипроавиа” превратил воздушные ворота в закрытые врата на пути к мечте.
"Был бы Президентом Кучма – Евро было бы в Днепропетровске. Нет Данииловича – и некому вступиться за город", – так отреагировали рядовые жители на вердикт УЕФА. И, кажется, они правы. Иначе как объяснить, что единственную проблему, которая возникла не по вине города и в решении которой нужна была помощь центра в виде решения РНБО, отложили аж на март 2009-го?
Прошлой осенью автор этих строк был в Днепре и еще тогда, в начале октября об аэропорте говорили как о единственной преграде. К тому же, у города уже были договоренности с потенциальными инвесторами относительно реконструкции аэровокзального комплекса. Все решил один росчерк пэра, точнее его отсутствие – слава бюрократии и ее верным служителям!
Потому возмущение Днепропетровска абсолютно понятно, и желание найти ответственного за такую нерадивость – тоже.
Какой авторитет, какую поддержку в Днепропетровске будет иметь Президент Ющенко после того, как возглавляемая им СНБО фактически лишила город и весь регион Евро-2012?
Можно упрекнуть и местную власть – не использовали по-максимуму связи "в верхах". Губернатор Бондарь близок к Президенту, премьер-министр Юлия Тимошенко родом из Днепропетровска. Поэтому стоило давить сильнее, стучать в двери, а если их не открывают – лезть в окна.
После драки кулаками не машут. УЕФА сделал выбор, который является окончательным и обжалованию не подлежит. В качестве утешения можно лишь заметить, что в Днепропетровске на новой "Днепро- Арене" в этом году пройдет финал Кубка Украины и отборочный матч Чемпионата мира-2010 между сборными Украины и Англии. Поэтому звезд футбола с мировым именем стадион и болельщики увидят.
Уже не кандидаты, но и еще не полноправные хозяева
У Киева, Львова, Донецка и Харькова настроение лучше, но тревога сохраняется. Получив отсрочку еще на полгода и заряд адреналина, здесь думают, как не повторить грустную судьбу тех двух, о которых говорилось выше. Для всех сверхзаданием является подтвердить гарантии запланированных проектов и придерживаться сроков относительно реализации проектов, которые уже реализуются.
|Мишель Платини во время посещения Национального спортивного комплекса “Олимпийский”
На энергичную команду Леонида Черновецкого возложена задача обеспечить размещение участников Чемпионата.
По информации вице-премьера Ивана Васюника, по состоянию на 13 мая – при плане предоставить 1950 пятизвездочных номеров – КГГА обеспечила подписание соглашения с туроператором УЕФА аж... одной гостиницы на 188 номеров (дефицит – 1762 номера). Что качается четырехзвездочных гостиниц – при плане 4950 – заключено 33 соглашения на 931 номер (дефицит – свыше 4 тысяч). Трехзвездочных набирается вроде бы достаточно.
Но ситуация с гостиницами в целом по стране одинаковая, то как же Львов и Харьков сумели, на своем уровне, обеспечить подписание не только нужного числа соглашений, а еще и запасом перестраховались? Превышают ли их бюджеты столичный? Вряд ли. Скорее всего, это результат дефицита организации городской власти. Хоть оно и понятно – мер Черновецкий два месяца восстанавливает здоровье за рубежом, поэтому без него в КГГА "расслабились". Есть надежда, что с выходом городского головы на работу появятся новые креативные идеи относительно гостиниц на Евро-2012 и за шесть месяцев эта проблема потеряет свою остроту.
Что же касается Львова, Донецка и Харькова, то у них общие проблемы (аэропорты и городская инфраструктура) и общая ответственность. Платини четко сказал, что формат турнира будет или 4 на 4, или 4 на 2, понятно, в интересах Польши. То есть один из трех, лучший, составит пару Киеву.
Двое других связаны, как альпинисты при подъеме на опасную скалу. Только с той разницей, что они страхуют друг друга, а в нашем случае, напротив, сыграют роль балласта – один потянет другого.
Последнее китайское предупреждение Суркиса
|Платини, Суркис
По словам главы отечественного футбола, большинство его коллег из исполкома УЕФА склонялись к формуле "шесть польских городов и два украинских". Но он убедил их, что так делать нельзя, потому что это станет трагедией для украинцев, за которой наступит апатия относительно Евро-2012. "Украинцев будут считать второсортными – поляки первосортны, а украинцы второсортны", – такими словами оперировал Суркис, обращаясь к почтенным представителям европейского футбола.
А в 2007 году в Кардифе, за пять лет до чемпионата, были мечты о "пятилетке украинского ренессанса", национальной идее, которая даст мощный импульс развитию инфраструктуры страны. Минуло два года, и приходится констатировать, что удалось лишь наладить управление подготовкой к турниру, удалить из системы лишние элементы (опять вездесущая бюрократия). А нормальную работу в городах наладили только на начало 2009-го – вот и весь "ренессанс" с национальной идеей.
Наверно, уже и Суркис начал сомневаться в наших возможностях, если предупреждает города – коль до 30 ноября ситуация в них не улучшится, то он первый поинформирует УЕФА, что не верит в украинцев. Это едва ли не первое заявление президента ФФУ, сделанное в таком тоне.
...Сегодня, в сухом остатке имеем отсрочку на шесть месяцев и новый мощный стимул для работы. Хочется верить, что жесткие сроки исполкома УЕФА, подкрепленные последним “китайским” предупреждением евро-оптимиста Суркиса, будут серьезно восприняты не только на местах, но и на высшем государственном уровне.
Владимир Сидоренко