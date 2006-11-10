На кого ставят букмекеры в поединке Кличко-Брок

В ночь с субботы на воскресенье в нью-йоркском Madison Square Garden Владимир Кличко проведет поединок с американцем Кэлвином Броком. На кону титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелой категории, который украинскому боксеру предстоит защищать.

Вчера в Нью-Йорке прошла традиционная процедура взвешивания. Как сообщает официальный сайт братьев Кличко, вес Владимира составил 241 фунта (109,3 кг), его соперник «потянул» на 224,5 фунта (101,9 кг).

Сегодня «Коммерсантъ-Украина» приводит средние котировки букмекерских контор на данный поединок. На победу Владимира коэффициент составил 1,17, на победу Брока – 4,7. Самым невероятным исходом боя букмекеры считают ничью: котировка такого результата – 26,0.

"Обком"