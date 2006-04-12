Головатый будет продавать газеты

Министерство юстиции предлагает к 2010 году продать все 760 ныне действующих государственных и коммунальных газет. Об этом со ссылкой на газету "Дело" пишет "Украинская правда".

В распоряжение газеты попал разработанный ведомством Сергея Головатого проект закона "О реформировании государственных и коммунальных печатных СМИ".

Документ предусматривает выход госорганов из состава учредителей печатных изданий и последующую приватизацию их имущества.

По словам замминистра юстиции Лидии Горбуновой, документ предполагает первоочередное право трудового коллектива на безоплатное приобретение имущества редакций, но только при условии сохранения его целевого использования.

"Новый собственник обязан обеспечить социальные гарантии журналистам и сохранить язык издания", — уточнила Горбунова.

Цель проекта закона, отмечает она, — свести к минимуму возможности манипулирования печатными СМИ со стороны государства и усилить гарантии свободы слова в Украине.

В Минюсте отметили, что новый законопроект разрешает госорганам издавать только официальные ведомости, бюллетени и вестники для публикации нормативно-правовых актов и решений.

Реформирование будет проводиться на основании данных медиакарты (список печатных СМИ с указанием принадлежащего им имущества), которую должен составить Госкомитет по телевидению и радиовещанию.

Сегодня в медиакарту включены 760 государственных и коммунальных печатных СМИ, но нацсоюз журналистов считает, что это неполный вариант медиакарты.

По мнению завотделом по вопросам информационной политики Секретариата правительства Лилии Никитиной, многие государственные СМИ не смогут выжить без поддержки.

Недовольны законопроектом и в крупнейших государственных газетах, отмечает "Дело".

Замглавного редактора "Голоса Украины" Сергей Деминский считает, что инициатива Минюста ущемляет права местных общин. С ним солидарны и в "Урядовом курьере".