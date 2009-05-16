Результаты матчей 28 тура Чемпионата Украины по футболу

Металлист и Ворскла - неудачники тура

Завершились матчи 28 тура Чемпионата Украины по футболу. Заря - Шахтер 0:3 (Селезнев 28, 74, Виллиан 80) Карпаты - Динамо 1:4 (Тарасенко 93 - Гильерме 38, 61, 74, Бангура 86) Кривбасс - Днепр 0:1 (Гоменюк 70) Черноморец - Металлист 1:0 (Левига 8) Металлург Д - Ворскла 2:1 (Танаса 9, Корытько 54 пен. - Билозор 31 авт.) Арсенал - Металлург З 2:0 (Жоземар 23, Джакобия 32) Результаты матчей, состоявшихся ранее ФК Харьков - Ильичевец 1:2 (Белый 90 - Кривошеенко 10, 75) Таврия - ФК Львов 2:2 (Ковпак 64, 66 – Мандзюк 18, Худзик 43)

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