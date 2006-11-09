Три четверти жителей ЕС имеют возможности для постоянных занятий спортом

73% жителей стран-членов Европейского Союза считают, что имеют достаточно возможностей для постоянных занятий спортом в местах своего постоянного проживания.

Об этом свидетельствуют результаты исследования «Здоровье и пища», опубликованные сегодня Еврокомиссией.

Больше всего таких возможностей видят жители Нидерландов – 93% опрошенных, Финляндии – 90% и Дании – 88%. Меньше всех – жители Мальты – 46% и Португалии – 52% опрошенных.

При этом 68% опрошенных граждан стран-членов ЕС считают, что спортивные клубы и центры в местах их постоянного проживания предоставляют достаточно возможностей для занятий спортом.

Вместе с тем более половины европейцев считают, что у них недостаточно времени для того, чтобы постоянно заниматься спортом. В странах ЕС количество считающих так респондентов варьируется от 45% в Польше до 60% во Франции.

Исследование проводилось с 5 ноября по 7 декабря 2005 года консорциумом TNS Opinion&Social по заказу Еврокомиссии. В ходе исследования было опрошено 29,2 тыс. респондентов старше 15 лет из 25 стран-членов ЕС, а также присоединяющихся Болгарии и Румынии и странах-кандидатах Турции и Хорватии.