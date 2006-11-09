Марадона приедет в Грузию

Федерация футбола Грузии в июле 2007 года намерена организовать в Тбилиси турнир имени Диего Марадоны, передает ИТАР-ТАСС.

Руководитель неправительственного Фонда культуры, спорта и туризма Грузии Нико Патаркалишвили достиг договоренности об участии в турнире аргентинских команд "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт", а также итальянского "Наполи". За эти клубы за свою карьеру выступал Марадона. Еще одним участником турнира станет либо вторая сборная Грузии, либо один из грузинских клубов.

Сам Марадона также дал согласие приехать на турнир. Как сообщил Патаркалишвили, договоренности об этом во время своей поездки в Аргентину он достиг с менеджерами легендарного футболиста, который в 1986 году привел аргентинскую сборную к титулу чемпиона мира.

Лента.ру