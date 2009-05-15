Покер станет олимпийским видом спорта?

Международный олимпийский комитет признает покер видом спорта, с большой долей вероятности, в течение ближайшего года, заявил РИА Новости президент Федерации спортивного покера России Дмитрий Лесной.

По его словам, первый шаг к такому признанию уже сделан: семь стран, в том числе Россия, учредили в Лозанне Международную федерацию покера.

"Покер хочет присоединиться к семейству логических игр, которые официально признаны МОК спортивными: шахматы, шашки, карточная игра бридж и го. Подготовка юристами всех необходимых бумаг займет, может быть, год, может быть, полгода", - отметил он.

"У нас открытая система членства, и я думаю, что в течение какого-нибудь полугода количество членов международной федерации вырастет по крайней мере до 30-40 стран", - добавил собеседник агентства.