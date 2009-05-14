«Решение УЕФА об исключении Одессы из числа городов, принимающих Евро-2012, во многом было политически предвзятым решением», заявил сегодня на встрече с журналистами председатель Одесского областного совета Николай СКОРИК.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил: «По моим сведениям, Одесса по зачетным очкам экспертов шла первой после Киева».

«Из-за этого обидно и больно, - добавил Н.СКОРИК, - поскольку мы сделали многое. Не обижая города, которые остались в списках УЕФА, считаю, что Одесса – один из наиболее интересных городов Украины, и туристам-болельщикам было бы интересно побывать именно у нас».

Н.СКОРИК не исключил возможных «объективных причин», по которым принято бухарестское решение УЕФА. Однако в целом, сказал глава облсовета, «я полностью согласен с оценками, прозвучавшими 13 мая, - ситуация с исключением Одессы несправедливая и во многом непонятная».

По данным местных источников, за два дня до принятия решения УЕФА в органы власти Одессы поступил документ с экспертными оценками, согласно которым Одесса уступала только Киеву по потенциальным возможностям принять участников и гостей Евро-2012.

По некоторым данным, Одесса и Краков в ближайшие дни могут оспорить решение УЕФА.

Как сообщал УНИАН, Исполком УЕФА 13 мая на заседании в Бухаресте определил города, в которых пройдут матчи финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу. В Польше городами-хозяевами определены Варшава, Познань, Вроцлав и Гданьск.

Среди украинских городов названы Киев, Донецк, Львов и Харьков.

Остальные города, как украинские Днепропетровск и Одесса, так и польские Хожув и Краков, по решению УЕФА, не будут рассматриваться в будущем как основные или резервные, и прекращают соревноваться за право принять матчи Евро-2012.

На пресс-конференции 13 мая президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ заявил, что УЕФА будет внимательно наблюдать за ходом подготовки четырех украинских городов к Евро-2012 и окончательно утвердит перечень украинских городов-хозяев матчей Евро-2012 30 ноября. Именно эта дата определена УЕФА как окончательная для определения способности города-претендента принять матчи Евро-2012.