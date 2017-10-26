В Житомире стартовал детский Чемпионат Украины по волейболу. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации. Как отмечается в сообщении, сегодня, 26 октября в Житомире в доме культуры Украинского общества глухих стартовал 1 тур Чемпионата Украины по волейболу «Детская лига».

Возрастная категория команд 2005-2006 года рождения.

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В целом, участие в чемпионате принимают команды из Житомира, Винницы, Луцка, Бучи и Ирпеня Киевской области.

Как сообщал УНИАН, в Житомире 3 октября этого года презентовали областной волейбольный клуб «Житичи», который уже одержал две победы в Житомире и Черновцах.