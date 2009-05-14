Семин: один проигранный микроэпизод привел к поражению

Как сообщал УНИАН, вчера донецкий "Шахтер" в матче 1/2 Кубка Украины с минимальным счетом обыграл киевское "Динамо" и вышел в финал, где встретится с полтавской "Ворсклой" На послематчевой пресс-конференции наставник киевлян Юрий Семин так проанализировал игру своих подопечных:

"Один проигранный микроэпизод привел к поражению в поединке. В том моменте защитники должны были сыграть проще – выбить мяч в аут, но этого не произошло, и соперник организовал контратаку. Во всем остальном это был совершенно равный матч высококвалифицированных команд, но, к сожалению, мы его проиграли".

На вопрос, отразилось ли поражение в Кубке УЕФА на настроении футболистов, Семин ответил:

"Вне сомнения, любое поражение, в том числе и сегодняшнее, не улучшает ни настроение руководителей, ни игроков. Но это жизнь, от подобного никуда не денешься. Хотя вы видели, с какой самоотдачей действовали сегодня футболисты, они старались победить и показывали самоотверженный футбол. Не хватило совсем немного".

Пресс-служба ФК "Динамо Киев"