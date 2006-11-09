Шевченко снова забивает

В среду, 8 ноября, состоялись матчи Кубка английской лиги. Клуб украинца Андрея Шевченко праздновал победу над "Астон Виллой", а сам форвард забил гол.

"Челси" - "Астон Вилла" - 4:0

Голы: Лэмпард (1:0) 32", Андрей Шевченко (2:0) 65", Микаэль Эссьен (3:0) 82", Дидье Дрогба (4:0) 84".

Первый тайм прошел при полном преимуществе "Челси". Фрэнк Лэмпард забил первый мяч лондонцев лишь на 31-й минуте, гости лишь раз придумали интересную атаку. Свой гол же Фрэнк забил ударом головой с близкого расстояния. Атаку начал Шевченко, восстановившейся после травмы. Казалось, гости уже отбились, но последовала ошибка Гаретта Бэри, Баллак завладел мячом на фланге и сделал точную передачу на одиноко стоявшего Лэмпарда.

Середину второго тайма и концовку матча чемпионы провели весьма удачно. Голы следовали один за одним. Начал разгром Шевченко.

Украинец получил отличную передачу от Лэмпарда с фланга и точно пробил головой. На 64-й минуте счет стал 2:0.

Через семнадцать минут "синие" забили вновь, но перед этим на поле появились Джо Коул и Саломон Калу вместо Баллака и Шевченко, а тактическая схема поменялась с 4-4-2 на 4-3-3.

Третий гол сотворила африканская парочка. Жереми прорвался по правому флангу, обыграв Маккэна, и сделал передачу в штрафную. Там Эссьен оказался быстрее Мельберга и точным ударом отправил мяч в ворота. Через две минуты Дрогба не упустил возможности забить. Калу и Джо Коул разыграли комбинацию, которую закончил ивуариец точным ударом метров с десяти.

Корреспондент со ссылкой на ФК "Челси"