Суркис ответил Ахметову за себя и за брата

Как заявил в телеинтервью президент «Шахтера» Ринат Ахметов, он полностью поддерживает тренера Мирчу Луческу:

«Я ожидал увидеть футбольный спектакль, где главные актеры - футболисты. К сожалению, главным актером стал судья. Он спровоцировал эмоции на поле. Поэтому Луческу и заявил в камеру: «Браво, Федерация!» (которая пригласила этого судью). В украинском футболе есть системная проблема, где владелец клуба и президент Федерации футбола - одно лицо. Такого нет ни в одной стране мира. Это конфликт интересов. По этому поводу мне неоднократно говорили и Шустер, и Скала, и Прокопенко, и Яремченко, и Бышовец, то есть все те тренеры, с которыми мне приходилось работать. Я уважаю Суркиса как владельца «Динамо», как президента ФФУ, но я никогда не соглашусь с тем, что владелец клуба и президент Федерации - одно лицо. С этим необходимо бороться».

Реакции Григория Суркиса долго ждать не пришлось, публикует газета "Сегодня". «Все, что происходит в матчах между нашими грандами, должно быть в джентльменской плоскости, а не в плоскости агрессии, - заявил президент ФФУ. - В понедельник агрессия была со стороны тренера «Шахтера». Я честно хочу заявить, что я президент ФФУ, а не «Динамо». Мы с моим братом полностью разделили подходы к финансированию ФФУ и «Динамо». Я не являюсь акционером «Динамо». Я был президентом «Динамо» и семь раз выиграл чемпионат. Мне неинтересно, сколько - семь, десять или двадцать раз - выиграет мой брат. Я ему сказал, что меня интересуют достижения «Динамо», как и «Шахтера», но только на международной арене. Хочу, чтобы оба клуба добивались в еврокубках таких успехов, как «Динамо» в 99-м при моем президентстве и тренерстве Лобановского. Все, что происходит сейчас, это инсинуация. За годы, которые я возглавляю ФФУ, «Шахтер» трижды выиграл чемпионат. Какие ко мне могут быть претензии!? Я избран президентом ФФУ до 2008 года, дискуссию касательно меня нужно прекратить. Если же «Шахтер» считает, что имеет право на монополию, то в стране когда-то уже была монополия - на водку. А нужна монополия на качество работы, которое сейчас очень низкое. Оба наших гранда - гранды только в Украине. Я же лоббирую интересы, но не «Динамо», а всей страны - на самом высоком уровне».

Обком